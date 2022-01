Scoop - Le retour de la surprenante Porsche 911 Safari se précise

La mode du SUV va contaminer la célèbre Porsche 911 ! Comme on le voit sur les images de ce prototype débusqué par notre chasseur de scoops, la marque allemande prépare une version baroudeuse de sa star.

Mais avant de crier au scandale, de trouver que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le réservoir du passionné de belles autos, il faut savoir qu'il y a une raison historique ! À la fin des années 1970, la marque a ainsi imaginé la 911 SC Safari, qui avait pris le départ du Safari Rally au Kenya, une 911 revue donc pour le hors-piste.

Voilà d'ailleurs des années que la rumeur d'une 911 Safari de série se fait entendre. Cette fois sera la bonne, même s'il faut rester prudent. Toutes les hypothèses sont encore sur la table : peut-être que ce modèle rejoindra la gamme à l'occasion du restylage, peut-être que ce sera une série très limitée, ou alors un véhicule "one-off" !

Le changement le plus visible concerne bien sûr la garde au sol, relevée. On note aussi sur ce modèle de test de grands pneus, à flancs plus hauts. Les passages de roue sont habillés de protection dans le style SUV. Il pourrait aussi y en avoir en bas des boucliers. Une prise d'air prend place à la base du capot avant.

S'il n'y a pas les ouïes après les portes, comme sur les Turbo, il y a à l'arrière des appendices très sportifs : un énorme aileron et deux grosses sorties d'échappement. Côté technique, le mystère demeure sur la version qui sert de base à la Safari. Mais il y aura assurément la transmission intégrale !