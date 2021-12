Scoop - Le SUV de Ferrari montre sa silhouette

On va bientôt pouvoir rayer un nom de la (très courte) liste des constructeurs qui ne proposent pas de SUV. En 2022, Ferrari aura le sien, le Purosangue. Ou presque ! Le constructeur italien prépare en effet un modèle qui casse les codes sur le marché du baroudeur, un SUV… pas trop SUV.

Si Ferrari cède ainsi à la mode des 4x4, il ne veut pas d'une silhouette trop utilitaire, en rien liée avec son image de marque. Pas question de proposer un pachyderme façon Lamborghini Urus ou BMW XM. Comme le montrent les images de notre chasseur de scoop, le Purosangue aura une allure bien plus sportive et élancée.

D'ailleurs, on a l'impression de voir un break de chasse. Le toit plonge rapidement, la lunette est très inclinée. Et comme sur les sportives de la marque, le capot est étiré et plonge vers une calandre placée en bas du bouclier.

L'évocation break n'est pas anodine. Le Purosangue va prendre la relève de la GTC4 Lusso, elle-même évolution de la FF, qui était la plus familiale et des Ferrari… et le premier modèle quatre roues motrices de la marque. Mais la grande différence sera ici l'ajout de deux portes. Le Purosangue sera ainsi un véhicule cinq portes, ce qui en fera la plus accueillante des Ferrari.

Techniquement, aucune info n'a filtré, mais Ferrari a le choix. On pourrait retrouver le V8 biturbo du coupé Roma, fort de 620 ch, ou le nouvel ensemble hybride rechargeable de la 296 GTB, avec V6 et moteur électrique pour 830 ch cumulés.