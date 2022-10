Scoop – Maserati GranCabrio : surprise en plein jour

On ne peut se tromper, c’est marqué dessus, la Maserati GranCabrio reprendra la même carrosserie que la GranTurismo tout en se démarquant par son toit en toile. Celui-ci devrait être à triple épaisseur et sera dépliable et repliable électriquement.

Par rapport au coupé Maserati GranTurismo qui sera lancé l’an prochain, la Maserati GranCabrio ne sera dévoilée qu’en 2023 pour une commercialisation en 2024. C’est qu’il faut un peu plus de temps pour créer un cabriolet. Ce type d’auto nécessite des renforts de structure (elle sera plus lourde que le coupé) et la capote en toile fait l’objet de toutes les attentions des ingénieurs pour que tout soit parfait et en particulier l'étanchéité.

Pour cette auto découvrable, Maserati va reprendre les mêmes motorisations que celles du coupé. C’est pourquoi sous le long capot de la belle sportive italienne on retrouvera un V6 biturbo de 3 litres de 490 ch et 600 Nm de couple. Ce bloc-moteur existera aussi en version Trofeo avec 550 ch et 650 Nm de couple. La Maserati GranTurismo équipée de ce bloc de 550 ch abat le 0 à 100 km/h en 3,5 secondes et la Maserati GranCabrio devrait afficher des performances assez proches.

Une autre motorisation, électrique celle-là, équipera la Maserati GranCabrio Folgore. Elle se compose de trois électromoteurs d’une puissance totale de 1 200 ch ! Mais la puissance maximale est limitée à 760 chevaux afin de disposer d’une autonomie maximale. Le 0 à 100 km/h en 2,7 secondes, un 0 à 200 km/h en 8,8 secondes et 320 km/h en pointe, voilà de quoi réjouir le plus blasé des conducteurs sportifs.