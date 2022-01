Scoop - Mercedes-AMG prépare une nouvelle GT

Les doutes se dissipent. La nouvelle Mercedes SL ne remplacera pas la GT. On aurait pu l'imaginer, tant le nouveau roadster, qui est désormais un produit de la marque Mercedes-AMG, semble proche du GT, lancé en 2014. Mais ce prototype surpris par notre chasseur de scoop, lors d'un test grand froid au niveau du cercle arctique, confirme qu'une nouvelle génération de GT est en préparation.

Le développement est même bien avancé puisque le prototype est doté de la silhouette définitive, avec les phares et feux définitifs. Le camouflage cache bien les lignes, mais on devine des traits proches de l'actuelle génération, qui a très bien vieilli. On retrouvera ainsi le regard incliné, un peu au-dessus de la calandre, et les feux longs et fins.

La grande différence par rapport au SL est bien sûr le fait que la GT est ici un coupé, le SL étant redevenu un roadster avec une capote souple. La nouvelle génération de GT pourrait ainsi faire l'impasse sur la version découvrable… et tenir ainsi davantage du SL Coupé.

Le SL a d'ailleurs repris à son compte le V8 4.0 litres biturbo du GT et n'a pas hésité à proposer des puissances proches, avec notamment pour commencer en France la version 63 de 585 ch ! Le nouveau GT restera donc fidèle à ce bloc. Sa présentation et son lancement devraient se faire en 2023.