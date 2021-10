Scoop - Mercedes Classe A restylée : mini lifting

L'actuelle Classe A est déjà dans sa troisième année de carrière, que le temps passe vite ! Et vous savez évidemment ce que cela signifie en général dans l'automobile : restylage. Cela fait plusieurs mois que l'auto est surprise avec un très léger camouflage qui semble déjà indiquer que Mercedes s'est finalement peu attardé sur le design extérieur, malgré de nombreuses critiques émises sur la face avant de l'auto au moment de son lancement.

Mercedes devrait plutôt se concentrer sur l'intérieur, les technologies et les motorisations. Une hausse de la capacité de la batterie pour l'hybride rechargeable n'est pas à exclure, tout comme une augmentation de la puissance sur la déjà très impressionnante A45 S AMG. A l'intérieur, la Classe A restylée pourrait adopter le tout nouveau volant à doubles branches que l'on a récemment vu sur Classe E, ou encore future SL. Surtout, elle abandonnerait l'affichage panoramique pour une tablette en format portrait, similaire à ce que l'on a vu sur la Classe S et Classe C.

Cela impliquerait alors la disparition des commandes physiques de climatisation. La gamme A restylée (berline, hatchback, Shooting Brake, CLA...) sera lancée l'année prochaine en Europe.