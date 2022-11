Scoop – Mercedes-Maybach EQS SUV : premier SUV électrique de Maybach

Autrefois c'était une marque, puis Maybach a été rachetée par Daimler Benz en 1960 et depuis 2015, c'est le label luxe de Mercedes. Pour le moment il n’y a que deux modèles au catalogue, la Mercedes-Maybach Classe S et le SUV Mercedes-Maybach GLS, deux modèles d’exception aux tarifs très élevés. Le prochain modèle Maybach sera basé sur le SUV électrique Mercedes EQS et deviendra la première voiture électrique de chez Mercedes à afficher le blason Maybach.

Le nouveau Mercedes-Maybach EQS SUV devrait reprendre certains codes stylistiques du concept-car vu au Salon de Munich en 2021, la calandre à lamelles verticales par exemple, mais pour le moment ce n’est qu’un prototype gris très camouflé que les chasseurs de scoop ont repéré. En pleine montagne, ce modèle poursuit ses essais de mise au point, la commercialisation étant prévue pour l’an prochain.

Par rapport au Mercedes EQS SUV, le modèle Maybach sera encore plus luxueux avec des coloris et des matériaux spécifiques. À bord on devrait également trouver un mobilier conçu spécialement pour ce modèle où le confort devra être primordial (le concept-car donne une bonne idée de ce que pourrait être ce salon roulant). Tandis que sous le capot on ne devrait retrouver que la motorisation électrique la plus puissante, la 580 4Matic qui affiche une puissance de 544 ch et 858 Nm de couple et peut-être une autre motorisation dépassant les 600 ch.