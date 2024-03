Scoop – Mini John Cooper Works : en avant le « thermique » !

La neige n’empêche pas les essayeurs de la marque anglaise Mini de poursuivre leurs tests près du cercle polaire arctique. Sur une piste de neige, on voit évoluer la Mini John Cooper Works équipée d’un moteur à explosion. Alors que cette JCW existera aussi en version 100 % électrique, la version à moteur thermique semble proche de la commercialisation.

On découvre sur cette auto qui dispose toujours d’un beau camouflage bariolé, quelques détails de la calandre, mais également des prises d’air dans le bouclier avant. À l’arrière on découvre une unique sortie d’échappement qui est toutefois d’un diamètre conséquent. On peut voir aussi en agrandissant les photographies, les étriers de freins couleur rouge ainsi que les badges JCW placés au centre des jantes.

Pour la motorisation, on est encore dans l’interrogation, la précédente version de la JCW disposait d’un bloc 2 litres de 231 ch, tandis que la version John Cooper Woks GP 2020 (une série limitée à 3 000 exemplaires) proposait quant à elle, 306 ch et 450 Nm de couple. La puissance de la nouvelle Mini John Cooper Works à moteur thermique devrait se situer entre les deux.