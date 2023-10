Scoop – Porsche 911 : le restylage en clair

C’est en 2024 que la Porsche 911 restylée sera commercialisée mais d’ores et déjà on peut voir sur ces nouvelles photos scoop, les changements qui ont été apportés par la marque à sa 911 Type 992.2. C’est l’avant qui subit le plus de transformations avec un nouveau bouclier. Les projecteurs sont également modifiés pour recevoir le clignotant.

À l’arrière, les feux affichent un graphisme modifié tandis que les sorties d’échappement sont désormais regroupées au centre. Le design du bouclier arrière profite du restylage pour recevoir des modifications, la Porsche 911 voit son style évoluer de manière importante.

L’ensemble des motorisations de ce modèle devraient bénéficier également de modifications. Peut-être afficheront-elles des puissances supérieures à celles des versions actuelles ? Il y aura aussi une surprise sous le capot moteur de la sportive allemande, puisque Porsche compte implanter dans le compartiment moteur de la 911 Type 992.2, une motorisation hybride affichant un haut niveau de performances. Il pourrait s’agir d’une hybridation légère en 48 volts qui pourrait être disponible sur de nombreuses versions de la 911.