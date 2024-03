Scoop – Rolls-Royce Ghost : lifting minimaliste pour limousine

La Rolls-Royce Ghost va après quatre années de bons et loyaux services passer par la case restylage. Un lifting léger puisqu’il concernera essentiellement les projecteurs et le graphisme des feux arrière. Mais il y aura aussi de petites modifications au niveau du bouclier avant qui recevra de nouvelles prises d’air. Grande berline de luxe, la « petite » Rolls-Royce Ghost dispose de roues arrière directrices afin d’améliorer la précision et l’agilité sur les routes, la version restylée conservera ce dispositif qui facilite la conduite.

Sous le capot de cette grande auto, on trouvera toujours le V12 de 6,75 litres mais la puissance qui est actuellement de 571 ch pour la version « normale » pourrait passer à 600 ch et 900 Nm de couple comme celle de la version « Black Badge ». La marque Rolls-Royce devrait aussi profiter du lifting pour mettre à jour le système multimédia de sa belle limousine qui existe en deux longueurs : 5,55 m pour la version normale et 5,72 m pour la variante Extended Range qui voit son empattement s’allonger de 17 cm.

Les essais de mise au point de ce modèle restylé se poursuivent sur la neige de la Scandinavie et la présentation de ce modèle devrait avoir lieu en fin d’année. La fin d’année devrait être chargée en ce qui concerne les restylages chez Rolls-Royce puisque le 4x4 Rolls-Royce Cullinan va également bénéficier d’un lifting. À l'image de la Rolls-Royce Spectre électrique qui est commercialisée depuis plusieurs mois, la prochaine génération de Rolls-Royce Ghost passera à l'électrique puisque la marque anglaise ne veut plus produire d'autos à moteurs thermiques à partir de 2030.