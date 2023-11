Scoop – Volkswagen Golf 8 : un lifting pour toute la famille

Sur le circuit du Nürburgring, Volkswagen teste les modifications liées au restylage des Volkswagen Golf R. Deux prototypes berline et break (un break « R » qui n'est toujours pas prévu pour la France) poursuivent leurs essais à vive allure. Le camouflage est limité pour ces modèles qui affichent les quelques modifications esthétiques opérées par les ingénieurs de la marque.

La différence de style entre le modèle actuel de la VW Golf R et le modèle restylé sera très subtile. Les modifications cerneront l’architecture intérieure des projecteurs qui sera simplifiée avec des feux de jour modifiés. Il y a aussi des modifications également en ce qui concerne les boucliers avant et arrière et la signature lumineuse des feux arrière. De petits changements qui devraient se retrouver sur l'ensemble de la famille Volkswagen Golf 8.

À bord, la principale modification devrait concerner le système d’infodivertissement doté d’une interface (MiB4) plus moderne et plus réactive et la possibilité de voir grimper la taille de l’écran jusqu’à 15 pouces en option. Le volant devrait également être remanié, sans que l’on connaisse pour le moment ce qui changera vraiment.

Enfin sous le capot, les motorisations 2.0 turbo (essence et diesel), y compris celle de la « type R » devraient être électrifiées (micro-hybridation). Pour les versions hybrides rechargeables, l’arrivée du nouveau 1.5 TSI Evo 2 en remplacement du 1.4 TSI est confirmée tandis que l’autonomie électrique devrait progresser grâce à une batterie plus grosse. Ce nouveau bloc 1.5 TSI Evo 2 micro-hybridé sera également proposé sur la version 150 ch de la Golf.