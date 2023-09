Scoop – Volkswagen ID. 3 GTX : la version sportive arrive

Les photographies prises par nos chasseurs de scoop confirment la venue d’une Volkswagen ID.3 GTX dans la gamme de la compacte électrique de la firme de Wolfsburg. Pour le moment, les exemplaires photographiés ne sont que des prototypes qui servent à la mise au point de cette berline vitaminée.

Les prototypes d’essais sont très camouflés avec de nombreux adhésifs pour cacher le plus possible les détails du modèle. On se rend compte malgré tout que le bouclier avant est modifié et que celui de l’arrière devrait recevoir un diffuseur de belle dimension. Version haut de gamme de l’ID.3, cette GTX devrait avoir une personnalisation plus poussée que les autres modèles.

Pour ce qui concerne la motorisation de la Volkswagen ID.3 GTX, on évoque la présence de deux électromoteurs qui devraient afficher une puissance cumulée de 300 ch. Les ID.4 GTX et ID.5 GTX sont déjà équipés ainsi, on peut imaginer que l’ID.3 GTX qui reprend la même base, utilise les mêmes moteurs. Moins lourde que les SUV, elle devrait être plus performante qu’eux.