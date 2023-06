Scoop – Volkswagen T-Cross : nouvelle face pour le SUV citadin

Le SUV citadin Volkswagen T-Cross commence à souffrir face à la montée en puissance de son frère SUV Coupé Volkswagen Taigo, plus récent et qui bénéficie de l’attrait du public pour les véhicules d’allure plus sportive. Afin de donner un second souffle à son T-Cross, la marque allemande lui offre un restylage qui sera dévoilé avant la fin de l’année. Mais le prototype photographié par les chasseurs de scoop montre déjà une bonne partie des modifications qui seront apportées à ce modèle, puisque la face avant n’a pas de camouflage.

Sur ce prototype, on distingue parfaitement les changements opérés sur la calandre, mais aussi dans l’architecture intérieure des projecteurs. Désormais, les deux fausses prises d’air sont esseulées dans le bouclier, alors qu’avant un long morceau de plastique noir faisait auparavant le lien entre elles. Le sabot de protection a également évolué en devenant plus imposant.

En revanche sur la partie arrière, les camouflages sont bien présents sur les feux arrière. On en trouve aussi dans le bas du bouclier, ainsi les faux catadioptres ne sont là que pour tromper, car les vrais seront obliques sur la version restylée, ils sont, sur ce prototype, cachés par de l’adhésif noir. Sinon, il ne devrait pas y avoir de gros changements dans l’habitacle de ce Volkswagen T-Cross restylé ni sous son capot. L’offre de motorisation sera sans aucun doute la même, avec deux blocs essence de 1 litre de cylindrée : TSI 95 ch BVM5 et TSI 110 ch BVM6 ou DSG7.