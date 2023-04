Scoop – Volkswagen T-Cross : sur un air de samba

Au pays de la samba, le Volkswagen T-Cross se prépare à son prochain restylage. Comme en Europe les modifications porteront sur les parties avant et arrière du véhicule. Ainsi la calandre sera modifiée tout comme les boucliers avant et arrière (diffuseur).

Le Volkswagen T-Cross vendu au Brésil n’est pas très différent de son homologue européen si ce n’est au niveau des motorisations. Dans ce pays, c’est l’éthanol qui mène la danse et 90 % des moteurs sont Flex Fuel, c’est-à-dire qu’il fonctionne à l’éthanol ou à l’essence. Le Diesel peu représenté est interdit aux particuliers.

Sous le capot du Volkswagen T-Cross brésilien, on retrouve deux blocs Flex Fuel. Un 1.0 TSI qui affiche 128 ch lorsqu’il fonctionne à l’éthanol et 116 ch lorsque c’est à l’essence qu’il carbure et un 1.4 TSI qui développe 150 ch quel que soit le carburant utilisé. Pour le modèle européen comme pour celui produit et vendu au Brésil, le restylage ne modifiera pas l’offre de motorisation, chez nous il sera disponible avec deux blocs essence : 1.0 TSI 95 ch BVM5 et 1.0 TSI 110 ch BVM6 ou DSG7.

À l'instar de son homologue européen, la version restylée de ce Volkswagen T-Cross sera présentée dans quelques mois. Pour le modèle « coupé » Volkswagen Taigo (qui se nomme Nivus au Brésil), qui a été produit et commercialisé au Brésil en 2020 et qui est arrivé en Europe en 2021 (pour le vieux continent, il est assemblé en Espagne), il faudra attendre sans doute une ou deux années supplémentaires avant qu’il ne bénéficie d’un lifting.