Seat Ateca restylé : prix à partir de 23 900 €

Le choix des moteurs

Côté essence, on a en modèle d'accès le 1.0 TSI de 115 ch, puis le 1.5 TSI de 150 ch. Au sommet de la gamme, on a le 2.0 TSI de 190 ch, avec d'office la transmission intégrale 4DRIVE et la boîte double embrayage DSG 7 rapports. En diesel, Seat ne propose pour l'instant que le 2.0 TDI de 150 ch. Il y a un choix entre boîte manuelle, DSG 7 et DSG7 avec 4DRIVE. Aucune hybridation à l'horizon pour l'Ateca.

Les finitions et principaux équipements de série

Seat n'a pas encore donné le détail précis des dotations. Voici ce que l'on sait pour l'instant.

Reference : phares full LED, jantes alliage 16 pouces, système multimédia Seat Connect.

: phares full LED, jantes alliage 16 pouces, système multimédia Seat Connect. Style : Reference + jantes 18 pouces, navigation.

: Reference + jantes 18 pouces, navigation. Urban (série spéciale) : Style + chargeur smartphone à induction, aide aux créneaux.

(série spéciale) : Style + chargeur smartphone à induction, aide aux créneaux. XPerience : Style + jantes 19 pouces, aide aux créneaux.

: Style + jantes 19 pouces, aide aux créneaux. FR : XPerience + hayon électrique avec ouverture mains libres.

Les prix

Essence

- 1.0 TSI 115 ch BVM6 > Reference : 23 900 €, Style : 27 400 €, Urban : 28 690 €.

- 1.5 TSI 150 ch BVM6* > Style : 29 000 €, XPerience : 33 270 €, FR : 35 420 €

- 2.0 TSI 190 ch DSG7 4DRIVE > XPerience : 39 070 €, FR : 41 220 €

Diesel

- 2.0 TDI 150 ch BVM6* > Style : 33 100 €, XPerience : 37 170 €, FR : 39 320 €, Urban : 34 390 €.

- 2.0 TDI 150 ch DSG7 4DRIVE > 37 100 €, XPerience : 41 170 €, FR : 43 320 €.

* DSG 7 traction : + 1 600 €.