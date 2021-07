Seat Ibiza (2021) - Rendez-vous demain pour les premières images en direct de l'essai

Avec près de six millions d'unités écoulées depuis 1984 et la sortie du tout premier modèle, la Seat Ibiza reste aujourd'hui, contre vents, marées et mode du SUV, le best-seller de la division espagnole du groupe Volkswagen. Cette alternative à la Volkswagen Polo, avec laquelle elle partage plateforme, motorisations et équipements, se place à des tarifs inférieurs et apporte une chaleur ibérique supplémentaire.

Reprenant le nom pour la cinquième fois en 2017, l'Ibiza a droit aujourd'hui à un restylage pour entamer de façon plus sereine la seconde moitié de sa carrière. Les changements paraissent bien minimes et semblent se concentrer à l'intérieur.

Et c'est tout naturellement en Espagne que nous partons l'essayer demain, pas dans l'archipel des Baléares mais sur le continent, à Bilbao. Et comme nous en avons l'habitude, nous vous invitons à découvrir nos premières impressions en direct sur notre page Facebook puis en différé ici.