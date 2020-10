Seat Leon 4: tout pour plaire - Salon de l'auto Caradisiac

Le groupe Volkswagen refond cette année une partie de son offre dans la catégorie des compactes, en lançant simultanément les Golf 8 et Seat Leon. Des voitures qui bien que reposant sur la même plate-forme MQB, et dotées du même bagage technologique, adoptent des styles bien différenciés.

Si la Golf 8 se présente comme une évolution douce de la Golf 7, la nouvelle Leon adopte des lignes acérés, dynamisées par des arêtes de carrosserie plus marquées et une signature visuelle full LED particulièrement réussie.

Pour animer l’auto, on trouve des moteurs essence de 110, 130, 190 et même 204 ch pour la version hybride rechargeable. En diesel, le 2.0 TDI développe 115 ou 150 ch.

A bord, on apprécie la qualité de présentation et l’espace disponible, même pour les passagers arrière, ceci grâce à un empattement de 2,69 m. qui est l’un des plus longs de la catégorie.

Par contre, la Leon n’est pas une championne de l’emport de bagages avec un coffre dont le volume s’établit à 380 litres, soit 54 de moins qu’à bord d’une Renault Mégane 4. Notez toutefois que la Leon se décline en break (ST), carrosserie rallongée de 27 cm par rapport à la berline 5 portes et que l’on dispose alors de 617 litres de volume de chargement.

Enfin, la Leon peut disposer, en option ou en série, de tous les équipements que l’on est en droit d’attendre d’une compacte moderne. On signalera même l’existence d’une alerte à la descente, avec une alarme qui retentit si vous ouvrez la porte alors qu’un véhicule approche. Stylée ET prévenante, donc.

