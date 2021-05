Seat Leon : nouveau moteur essence 2.0 de 190 ch

Entre les essence, diesel, hybride rechargeables et sportives (Cupra), la gamme de la Seat Leon est des plus complètes. Mais cela n'empêche pas la marque ibérique d'annoncer l'arrivée d'une nouvelle motorisation qui restera probablement confidentielle en France, mais qui trouvera un certain public. Le 2.0 TSI 190 ch, moteur de "niche" au sein des ventes de compactes pour le groupe Volkswagen en France, débarque officiellement sur la Leon.

Uniquement associé à la boîte DSG et proposé seulement en finition haute FR, il se montre particulièrement intéressant pour la Leon puisqu'il bouche un trou entre le 150 ch et la Cupra. Cette Leon 190 ch hérite par ailleurs de freins plus gros (disques de 312 à l'avant), et d'une injection directe plus classique. En effet, l'ancien 2.0 TSI avait la particularité d'être en double injection (directe et indirecte).

Les 320 Nm du bloc propulsent la berline à 100 km/h en 7,4 secondes, et le break en 7,6 secondes, pour des rejets compris entre 154 et 165 g/km de CO2.

Le tarif de la Leon 2.0 TSI 190 FR est de 35 250 €.