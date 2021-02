Seat Leon : ouverture des commandes de la version gaz naturel

Dévoilée il y a de nombreux mois, la version GNV (gaz naturel) de la Seat Leon débarque enfin à la commande en France. La production débute cette semaine en Espagne pour une variante qui rejoint une gamme déjà très fournie, entre essence, diesel, microhybridation et hybridation rechargeable, sans parler des variantes Cupra.

La version gaz naturel repose en fait sur le dernier quatre cylindres 1.5 TSI, converti à la bicarburation essence/GNV. Ce bloc passe au cycle Atkinson pour l'occasion avec un retard à la fermeture des soupapes d'admission à la remontée du piston. Pour remédier à la baisse de puissance par rapport à un bloc essence à cycle Otto, ce TGI affiche un taux de compression élevé, à 12,5:1.

Le gros avantage du cycle Miller (Atkinson) combiné au gaz naturel est au niveau des rejets polluants : bien moins d'oxydes d'azote, et de CO2. Les rejets de la gamme TGI se situent entre 107 et 118 g/km, selon les versions et équipements.

La gamme est basée sur les finitions coeur de gamme/haute : Style, Xcellence et Style Business pour les pros. Pour l'heure, seule la version XCellence est présente au catalogue pour les particuliers, à partir 31 410 €. Evidemment, tout le défi sera de trouver des pompes distribuant du gaz naturel, puisqu'elles se font rares en France. Le petit réservoir de 9 litres de sans-plomb permettra toutefois d'éviter la crainte de la panne, la Leon TGI passant d'un carburant à l'autre de façon transparente.