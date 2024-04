Secousses et à-coups quand je roule : que faire ?

Les secousses et les à-coups lorsque nous conduisons, outre le fait qu’ils rendent notre conduite très inconfortable, nous stressent d’autant plus qu’ils sont souvent incompréhensibles. Ces inconvénients sont bien souvent le résultat d’un petit souci sans gravité mais dans nos véhicules surchargés d’électronique difficile de trouver la panne sans un équipement technologique de pointe. Néanmoins, sans être un as de la mécanique, avec un peu de réflexion, vous pouvez bien souvent déduire par vous-même d’où peuvent provenir ces désagréments.

Les bonnes questions à se poser

Avant de se précipiter chez votre garagiste, commencez par vous poser les bonnes questions : les secousses ou à-coups se produisent plutôt au démarrage ? Quand le moteur est chaud ? Quand je rétrograde ? Quand j’accélère ? Quand je roule à grande vitesse sur une voie rapide ?

Des réponses appropriées à chaque cas

Les à-coups au démarrage et/ou à froid proviennent souvent d’une mauvaise alimentation en carburant. Il se peut que le filtre soit tout simplement encrassé, surtout si vous roulez en diesel et que vous avez négligé la dernière révision obligatoire. Au pire la pompe d’alimentation est défaillante. Mais il ne faut pas négliger qu’un embrayage usé peut également provoquer des à-coups ou que des bougies d’allumage en fin de vie peuvent tout à fait déclencher ce type de problème.

Si le moteur ne respire plus

Si les à-coups se produisent lorsque vous accélérez vous avez de fortes chances pour qu’il s’agisse simplement d’un problème de combustion ou d’encrassement.

Un moteur thermique a en effet besoin pour fonctionner de façon optimale que le mélange air/carburant soit parfaitement équilibré afin que la combustion et l’expulsion des gaz se fassent de manière impeccable. Plus simplement il faut que le moteur respire. Donc si le filtre à air est bouché et il ne vous reste plus qu’à le changer. Le filtre à air est constitué de papier. Généralement blanc, il prend une couleur gris foncé voir presque noir lorsqu’il arrive à saturation ce qui est un très bon indicateur sur son état. Facile à changer il ne vous coûtera que de 20 à 50 € selon le modèle de voiture. C’est peu de chose si ça règle votre problème. Mais si malgré le changement du filtre ce dernier persiste, il se peut que les capteurs ou le débitmètre de masse d’air du véhicule soient défectueux ce qui entraîne un mauvais dosage du mélange air/carburant se traduisant par des à-coups répétés.

Circuit d’injection encrassé ou déficient

De la même façon un circuit d’injection encrassé, calaminé, va se traduire également dans un premier temps par des à-coups. Il faut comprendre que dans nos véhicules modernes les circuits sont calibrés au centième de millimètre et que la moindre particule indésirable risque d’obstruer les canalisations d’alimentation en carburant, empêchant ce dernier d’arriver de manière régulière jusqu’au système d’injection ou au carburateur sur des véhicules plus anciens. Il suffit parfois de changer le filtre à carburant pour régler le problème, mais si ce dernier persiste il y a fort à parier que la vanne EGR (Exhaust Gas Recirculation), l’un ou les injecteurs sont ou encrassés ou déficients. L’accumulation d’impuretés dues au carbone et à la suie contenus dans les gaz d’échappement, crée au fil du temps une croûte qui rétrécit le conduit par lequel passent les gaz et qui finis par obstruer totalement la vanne dont la soupape reste bloquée. C’est un grand classique que connaissent les garagistes dont les clients circulent quasi exclusivement en zone urbaine à bas régime. Tout ou partie du problème peut se régler en roulant en haut régime à plus de 3 000 tr/mn régulièrement sur une centaine de kilomètres. Ainsi, la soupape de la vanne EGR va monter en température jusqu’à provoquer une pyrolyse qui va brûler plus ou moins partiellement la croûte de saletés tout en régénérant le convertisseur catalytique au passage.

Autre solution, il existe des produits et des additifs à ajouter dans le carburant qui permettent de nettoyer l’ensemble de la chaîne d’injection de la vanne EGR aux injecteurs. Néanmoins ces produits ne font pas de miracle et si l’encrassement est trop important vous devrez en passer par un décalaminage complet dans un garage agréé pour ce type d’opération. Ce qui est un moindre mal car s’il s’avère que l’un ou plusieurs injecteurs sont déficients la facture risque de monter très vite. Il faut en effet compter entre 200 et 600 € le coût de remplacement d’un injecteur, sans compter la main-d’œuvre et le temps d’immobilisation du véhicule.

L’encrassement touche toute la chaîne d’injection jusqu’au FAP qui peut également se boucher, provoquant des à-coups très désagréables, mais surtout un « étouffement » du moteur qui provoque parfois une sorte de ralentissement brutal du véhicule lorsque vous roulez.

Les à-coups liés à l’usure

Un phénomène que l’on néglige trop souvent sur des véhicules anciens passe tout simplement par l’usure. Si sur nos véhicules modernes en accélérant nous envoyons un signal au potentiomètre, il en était tout à fait différemment autrefois. Ainsi, un câble d’accélérateur usagé peut générer des à-coups. Tout comme ces mêmes à-coups peuvent être générés par un souci au niveau de la boîte de vitesses via l’embrayage lorsque vous changez de rapport.

Comme nous le voyons les secousses et à-coups ont de multiples provenances mais une chose est certaine ils sont toujours le symptôme d’un problème plus grave à venir. C’est pourquoi ils ne doivent pas être négligés.