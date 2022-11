Sécurité routière : les 9 commandements du CNSR

C’est un conseil des « sages », un organisme chargé de faire des recommandations au gouvernement et de le guider dans la marche à suivre pour sa politique de sécurité routière. Des conseils que l’exécutif suit, ou pas. Le CNSR (Conseil national de la sécurité routière), composé d’élus, d’entreprises et d’administrations vient en effet de livrer son dernier rapport dans lequel il émet 9 propositions destinées à améliorer la sécurité sur nos routes, ou l’on a comptabilisé 2 944 tués l’an passé.

Parmi ces neuf recommandations posées sur le bureau de la première ministre Élisabeth Borne et du ministre des transports Clément Beaune, certaines sont de l’ordre du bon sens, d’autres sont déjà en réflexion, quand d’autres encore sont plus innovantes et constituent des pistes que les pouvoirs publics seraient bien inspirés d’étudier.

Les blessés de la route moins anonymes

C’est ainsi que le CNSR préconise de mieux détailler les conséquences des blessures et de les rendre publiques. Chaque année, grosso modo, ils sont 65 000, et ne sont connus que par ce seul chiffre. Quelle est la gravité de leurs blessures, leur durée d’hospitalisation, d’arrêt maladie, etc ? Autant de données, et d’individus, que l’organisme souhaite mieux faire connaître, en y incluant le coût et l’impact pour la société. Une manière de rendre un simple chiffre plus humain, et d’en décupler l’impact.

L’organisme s’est aussi, et enfin, penché sur la multiplication des aides à la conduite qui pullulent sur les voitures récentes (régulateur et limiteur de vitesse, freinage d’urgence, détection frontale et latérale d’usagers ou d’obstacles…). Le CNSR y voit même un possible effet pervers puisqu’elles peuvent être source de perte de vigilance. Pour enrayer le phénomène, le Conseil préconise que ces aides soient inscrites dans l’apprentissage de la conduite par les autos-écoles et à l’occasion de la livraison des véhicules par les distributeurs, la fameuse phase de « prise en mains », parfois négligée par les professionnels, et souvent par les acheteurs eux-mêmes, trop pressés d’être seuls au volant de leur nouvelle auto.

Les autres recommandations du CNSR sont liées à des éléments connus et montrés du doigt depuis des années, comme l’usage du téléphone au volant. Pour tenter une fois de plus d'éradiquer le fléau, l’organisme n’hésite pas à préconiser la mise en place de technologies de déconnexion automatique (ou volontaires), des brouilleurs en d’autres termes, dans les voitures. Compliqué lorsque, de plus en plus souvent, les systèmes de navigation et d’autres usages, sont transmis par les smartphones via Carplay ou AndroidAuto.

L'éthylotest antidémarrage obligatoire ?

Le conseil revient également, comme à presque chacun de ses rapports, sur l’usage de l’alcool et des médicaments au volant. Dans cette livraison, il recommande au gouvernement de forcer les praticiens à limiter leurs prescriptions au strict nécessaire pour certaines molécules comme la benzodiazépine. En ce qui concerne l’alcool, le CNSR recommande, une fois n’est pas coutume, le recours aux éthylotests antidémarrage, au moins en cas de récidive de conduite alcoolisée.

Enfin, les sages insistent sur le partage de la route entre usagers à deux ou quatre roues dans les agglomérations. Pour y parvenir, ils recommandent « de promouvoir des chartes d’aménagement de la voirie à l’échelle des villes et agglomérations en concertation avec les usagers ». En France, quand un sujet est un tant soit peu polémique, on crée des commissions et on signe des chartes.