Selon Carlos Ghosn, Nissan fera faillite d'ici "deux à trois ans"

Avant de prendre la fuite, Carlos Ghosn a fait une déclaration plutôt détonante à l'avocat japonais Nobuo Gohara. Ce dernier a rencontré l'ex numéro un de l'alliance Renault-Nissan, et lors d'une entrevue, Carlos Ghosn aurait déclaré à l'avocat que Nissan ferait faillite d'ici "deux à trois ans".

Le constructeur japonais, en difficulté sur certains marchés, prévoirait de supprimer 12 500 postes à travers le monde. Malgré tout, la prédiction de Carlos Ghosn est à prendre avec des pincettes, tant l'animosité du Libanais vis-à-vis du Japon et de Nissan est grande (rappelons que Carlos Ghosn a en partie été arrêté à cause des dirigeants de Nissan).

En Europe, Nissan doit se relancer. Le nouveau Juke vient seulement d'intégrer le marché, et le Qashqai est très attendu. Malheureusement, la présence de NIssan sur le segment B (celui des Renault Clio et Ford Fiesta) est trop faible et une berline compacte, absente du catalogue, pourrait aider Nissan à gonfler ses ventes. Pour l'instant, la marque japonaise se concentre sur ses SUV : les nouveaux Qashqai et X-Trail seront renouvelés dans les prochains mois, avec des plateformes toujours partagées avec des modèles Renault, dont le prochain Kadjar.