Seres 3 : rendez-vous vendredi 24 septembre pour les premières images de l'essai en direct

Un peu chère pour une marque chinoise qui a tout à prouver en France je trouve... (ou alors capacité de batterie trop faible pour ce tarif)

Quand Xiaomi est arrivé sur le marché des smartphones il a rebattu toute les cartes parce que le rapport qualité/prix était imbattable...

Si les chinois veulent faire la même chose avec l'automobile, il faudra être un peu plus concurrentiel, parce que la on est pas loin du tarif d'une Model 3 qui elle a une image de marque plus respectable qu'une marque chinoise inconnu pour le français moyen (sans compter le réseau de recharge qui se valorise tant qu'il reste réservé au véhicule Tesla).