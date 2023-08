Série d'été - Les pires voitures jamais essayées : la Lamborghini Gallardo Superleggera

Pire voiture, mode d’emploi Toute l’année, les journalistes de Caradisiac vous délivrent des avis objectifs, raisonnés et équilibrés sur les qualités et défauts des voitures qu’ils essaient. Mais l’automobile est aussi affaire de passion, et certains petits ou gros défauts transforment parfois le carrosse en citrouille. Dans cette série d’été, chacun des membres de la rédaction revient sur son pire souvenir automobile, avec une subjectivité totalement assumée.

Cela avait pourtant tout d’une journée paradisiaque. Temps beau et frais, circuit du Castellet, opération spéciale organisée par Lamborghini. Nous sommes fin 2007, et un certain Cédric Pinatel, alors jeune et innocent mais déjà obsédé par les supercars, s’est introduit on ne sait comment au sein de cet évènement normalement réservé aux adultes. C’est ma première rencontre avec cet excellent collègue, dont le teint alors rose rivalise avec ses bouclettes blondes pour lui donner l’air d’un angelot inoffensif. Il cache bien son jeu, le monstre !

Nous sommes ici pour tester d’autres monstres, en l’occurrence la gamme Gallardo. Et sur piste s’il vous plaît, ce qui a de quoi faire baver 99 % de la population. Je reconnais être ravi de me trouver sur le HTTT Paul Ricard, même si mon appétence instinctive va plutôt vers des modèles plus modestes. Je commence par tester la Spyder, et je dois dire que rouler à plus de 220 km/h la tête dans le vent me procure un vif plaisir. Aussi est-ce de bonne humeur, mais toujours armé d’un fort esprit critique et d’une mauvaise fois en fibre de carbone que je m’apprête à prendre place dans la version ultime : la Superleggera. Encore plus sportive que les autres Gallardo grâce à son allègement de 100 kg et ses 10 ch supplémentaires, elle a de quoi mettre l’eau à la bouche.

Une fois calé et harnaché, non sans mal, dans le baquet, je constate la nette insuffisance de la garde au toit, qui rend la position de conduite problématique. Peu à l’aise, je réveille le moteur… Dans ce cockpit fermé, je m’attends à un sublime concert à l’italienne, en fait je n’ai droit qu’à une sonorité certes sympathique mais assez plate. Normal, il s’agit d’un V8 Audi auquel on a ajouté deux cylindres après tout. Et puis quoi, ce V10 de 530 ch va se révéler mémorable à haut régime, me collant un frisson qui remontera ma colonne vertébrale. Las ! Ce moteur, certes très performant, ne semble ni plus vif ni plus musical que celui de la Spyder, et il se montre carrément bruyant.

Mais le pire, c’est la boîte e-Gear, une unité robotisée mono-embrayage. Elle se montre plutôt lente et parfois brutale, bref ne procure que du désagrément. Que voulez-vous, à l’époque, c’est à la mode, ça donne un parfum de Formule 1.

Bref, me voilà inconfortablement calé au volant d’une voiture hors de prix, au moteur sans panache et à la boîte qui cogne. Sans oublier les freins qui couinent, phénomène à mettre sur le compte d’un usage piste qui les a mis à mal. Evidemment, cette Gallardo marche fort et colle au bitume comme une sangsue, mais n’est-ce pas le minimum à attendre d’elle ? Quoi qu’il en soit, je suis ravi de m’en extraire après ma session. L’eau à la bouche s’est transformée en douche froide. Je tombe alors sur un Pinatel extatique et outré par mes critiques, ce qu’on lui pardonnera bien volontiers, lui qui n’a pratiquement eu droit dans un passé récent qu’à la Citroën C3 familiale.

En fait, la Superleggera, c'est comme une Gallardo normale, mais en moins bien. Et plus cher ! Mais s'ils trouvent des couillons pour payer... Certes, cette supercar n’est pas la pire voiture que j’aie essayée, mais c’est certainement la plus décevante, juste avant la Hyundai Genesis coupé. J’en retiendrai qu’il ne sert strictement à rien de fantasmer sur l’inaccessible !