Série de l'été 6/6 - Affaire de style: la Ferrari Roma, symbole d'un style Ferrari "en perdition"?

On n'arrivera jamais à les mettre d'accord. Après s'être écharpés au sujet des Ferrari 456, Toyota C-HR et Nissan Juke, nos amis Serge Bellu et Stéphane Schlesinger trouvent encore matière à débattre au sujet de la splendide Ferrari Roma.

S'il s'était montré très sévère avec la 456, Serge retrouve un semblant de bienveillance au sujet d'une voiture qu'il trouve tout en pureté et qui constitue à ses yeux un "bain de jouvence" pour Ferrari.

En face, Stéphane Schlesinger enfile cette fois le costume du méchant pour vilipender une voiture qu'il considère comme une pâle copie d'Aston Martin et illustre le fait que le bureau de style Ferrari soit "en perdition" depuis quelques années, avec d'un côté les modèles "carrossés comme une chaussure de footballeur", et de l'autre des créations sans saveur, à l'image de la Roma, qu'il juge ennuyeuse au possible. Pour cette dernière "Affaire de style" de l'été, nos deux lascars s'en sont donnés à coeur joie dans la mauvaise foi...