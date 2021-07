Série de l'été 2/6 - Affaire de style: la Ferrari 456 (débat vidéo)

Les séries de l'été continuent sur Caradisiac. Après un premier volet consacré aux souvenirs de nos journalistes-essayeurs, nous nous intéressons au design de nos voitures, éternel sujet de débat entre amateurs.

Nous en avons ici l'illustration avec une discussion mettant aux prises nos deux spécialistes, Serge Bellu et Stéphane Schlesinger, qui se penchent sur le cas de la Ferrari 456, souvent considérée comme une vache sacrée de l'automobile.

Pourtant, l'ami Bellu, journaliste et historien de l'automobile, auteur d'innombrables livres consacré au sujet, n'a pas de mots assez durs au sujet d'une voiture qu'il trouve surchargée et qu'il qualifie d'"énorme déception", reposant sur des "proportions bancales".

Mais vous allez aussi voir qu'en face, Stéphane ne manque pas d'arguments à faire valoir pour défendre une voiture dont il vante le dessin magnifique et d'une "grande pureté".

Nous vous laissons savourer le contenu de leur débat, et vous donnons d'ores et déjà rendez-vous pour leurs prochaines controverses. Celles-ci seront consacrées aux Toyota C-HR, Nissan Juke et autres Ferrari Roma.