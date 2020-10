Skoda Citigo e-iV : l'électrique la moins chère - Salon de l'auto Caradisiac

La premier modèle "zéro émission" de la marque est donc la Citigo iV (iV désignant chez Skoda les modèles électrifiés. Elle est naturellement présente sur le stand Skoda du premier salon de l'auto Caradisiac qui se déroule dans un lieu unique, le hangar à ballons dirigeables d'Ecausseville situé dans la Manche.

La tchèque partage ses dessous techniques avec les Volkswagen e-Up et Seat e-Mii, qui comme elle, reçoivent une batterie de 36,8 kWh, ce qui implique une autonomie de 265 km en cycle WLTP. Avec une telle capacité, l'auto peut élargir ses horizons au-delà de la ville, d’autant plus que ses batteries relativement petites peuvent être rechargées à 80% en 1 heure sur une borne rapide (40 kW) via le chargeur CCS (Combined Charging System). Notez qu’à l’heure actuelle très peu de citadines disposent d’un système de recharge rapide. Sur une wallbox, une recharge similaire s’effectue en 4 heures et sur une prise domestique renforcée (2,3 kW) en 12 heures et 37 minutes.

Hormis quelques habillages et une instrumentation spécifique, l'intérieur est semblable à celui d'une Citigo thermique. L’instrumentation a été revisitées pour prendre en compte la nouvelle énergie utilisée et la dotation en équipement a été enrichie avec par exemple de série les vitres électriques, la climatisation ou encore l’autoradio avec dock pour smartphone.

Le volume de coffre a été préservé, avec 250 litres disponibles. Une valeur qu’il est possible d’étendre à 923 litres une fois la banquette rabattue.

Skoda a été dépassé par le succès de son modèle, l’électrique la moins chère du marché. Vendue 21 600 €, la Citigo e-iV a été portée par l’augmentation du bonus écologique (7 000 €). Les rares modèles disponibles en stock se sont arrachés dès les premiers mois de commercialisation en France, au printemps 2020, si bien que Skoda l’a momentanément retirée de son catalogue.

La Skoda Citigo e-iV en occasion Prix d'une Citigo e-iV en neuf : de 21 620 € à 22 870 € Prix d'une Citigo e-iV en occasion : de 17 390 € à 24 000 € Trois annonces de Skoda Citigo e-iV d'occasion sur La Centrale à l'heure où ces lignes sont écrites. Fiabilité : l'avis de Caradisiac La Citigo e-iV est une jumelle technique des Volkswagen e-Up! et Seat e-Mii. Et si en version thermique elle en reprend les soucis, en version électrique, elle en reprend la fiabilité élevée. En effet, avec moins de pièces en mouvement, des soucis de boîtes de vitesses qui disparaissent logiquement avec la motorisation électrique, et une fiabilité globale des voiture électriques excellente, elle ne pouvait se montrer mauvaise à ce chapitre. Donc, sauf à connaître à l'avenir des soucis étonnants, elle est à recommander.

