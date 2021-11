Skoda dévoile sa nouvelle berline, la Slavia

Le Groupe Volkswagen n'a jamais réussi à percer sur le marché indien, qui pourrait bien être la "Chine" de demain. Pour tenter de rivaliser avec les constructeurs asiatiques archi-dominateurs, VAG a décidé d'envoyer Skoda en chef de file. La marque de Mlada Boleslav n'a pas tardé à lancer ses premiers produits spécifiques. Ainsi, après le petit crossover Kushaq, c'est au tour de la Slavia de voir le jour. Un nom à consonance bien européenne qui ne verra pourtant pas le jour sur le Vieux Continent, puisqu'elle sera réservée à l'Inde.

Skoda n'hésite pas à employer les termes de "berline haut de gamme" et "d'énorme potentiel" pour ce qui ressemble au premier abord à une mini Octavia. Mais la comparaison s'arrête là, puisque les deux ne partagent pas les mêmes dessous : la Slavia est construite sur une base de MQB-A0 (Scala, VW Polo et T-Cross, Seat Ibiza...).

Longue de 4,54 mètres (14 cm de moins qu'une Octavia), la Slavia offre un coffre généreux de plus de 500 litres, des feux LED ou encore l'instrumentation numérique. Nous sommes donc loin du modèle dépouillé pour les marchés émergents, d'autant plus que la gamme de mécaniques se compose du TSI 115 ch et du quatre cylindres TSI 150 ch, en boîte manuelle ou DSG.

Ceux qui pouvaient y voir une élégante berline plus accessible que l'Octavia seront déçus : elle ne sera pas vendue en Europe occidentale.