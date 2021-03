Skoda dévoile son nouveau SUV pour l'Inde, le Kushaq

Les petits crossovers ont la cote en Inde, à tel point qu'ils occupent une bonne partie du top des ventes de cet immense marché qui dispose d'un potentiel phénoménal, bien plus grand que la Chine déjà trop "mature" pour certains. Le groupe Volkswagen, présent en Inde depuis des années, n'est jamais parvenu à percer. Il persévère toutefois avec Skoda qui représente le fer de lance du groupe allemand en Inde.

Le premier modèle du renouveau, le voici. Le Kushaq est un crossover de 4,22 mètres qui découle directement du Concept "IN". Les Indiens raffolent de ces autos courtes mais hautes sur pattes, et le Kushaq, basé sur la plaetforme A0 MQB, suit parfaitement cette règle : il est plus court qu'un Kamiq tout en étant plus haut. Les 2,66 mètres (!) d'empattement permettent au Kushaq d'afficher un habitacle particulièrement spacieux, et un volume de coffre de 385 litres. C'est un peu moins qu'un Kamiq, mais le Kushaq est plus court et plus étroit...

Le Kushaq reprend également une bonne partie du poste de conduite du Kamiq. Volant, instrumentation (analogique seulement), écran tactile, ce Kushaq n'est pas une surprise, Skoda ayant pioché dans la banque d'éléments déjà existante tout en écartant les éléments trop coûteux.

Skoda a fait le choix de deux moteurs essence : le 1.0 TSI 115 ch et le 1.5 TSI 150 ch en boite manuelle ou DSG. Il faudra voir si cette motorisation plus puissante réussit à séduire une clientèle presque exclusivement attirée par Suzuki Maruti : le top des ventes est effectivement constitué des Suzuki WagonR, Baleno ou encore des Hyundai Creta et Venue.