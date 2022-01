Skoda Karoq restylé : prix à partir de 29 530 €

Le choix des moteurs

Rien de neuf sous le capot du Karoq. L'offre est simplifiée. Il y a deux essence, le 1.0 TSI 110 ch et le 1.5 TSI 150 ch, et deux diesel, les 2.0 TDI de 116 et 150 ch. La boîte DSG est proposée en supplément sur tous les moteurs, sauf le TSI 110 ch. Pour le diesel 150 ch, elle va avec la transmission intégrale. Aucune hybridation à l'horizon.

Les finitions et principaux équipements de série

Ambition : allumage auto des feux, capteur de pluie, clim auto, accès/démarrage sans clé, phares LED, antibrouillards, radars de stationnement arrière, régulateur de vitesse, navigation Europe sur écran tactile 8 pouces, freinage d'urgence automatique, connexion sans fil Car Play, jantes 17 pouces, rétros électriques et dégivrants.

: allumage auto des feux, capteur de pluie, clim auto, accès/démarrage sans clé, phares LED, antibrouillards, radars de stationnement arrière, régulateur de vitesse, navigation Europe sur écran tactile 8 pouces, freinage d'urgence automatique, connexion sans fil Car Play, jantes 17 pouces, rétros électriques et dégivrants. Style : Ambition + sièges avant chauffants et électriques, instrumentation numérique, recharge par induction, régulateur adaptatif, aide au maintien dans la voie, caméra de recul, radars de stationnement avant, jantes 18 pouces, phares Matrix LED.

: Ambition + sièges avant chauffants et électriques, instrumentation numérique, recharge par induction, régulateur adaptatif, aide au maintien dans la voie, caméra de recul, radars de stationnement avant, jantes 18 pouces, phares Matrix LED. Sportline : Ambition + kit carrosserie, sièges sport, pédalier alu, jantes 18 pouces noires, sièges avant chauffants, instrumentation numérique, recharge par induction, régulateur adaptatif, phares Matrix LED, caméra de recul, radars stationnement avant.

Les prix