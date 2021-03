Skoda va se relancer sur l'entrée de gamme

Comme ses cousins du groupe Volkswagen, Skoda vient de donner sa conférence de presse annuelle, l'occasion de faire le bilan de 2020 et d'évoquer le programme de 2021. La grande nouveauté de l'année, ce sera la toute nouvelle génération de Fabia, qui sera dévoilée en mai.

Dans les prochains mois, Skoda va également présenter une variante coupé de son SUV électrique Enyaq. Il y aura aussi les restylages des Karoq et Kodiaq. Le constructeur va de plus lancer son offensive en Inde, où il vient de lever le voile sur le SUV urbain Kushaq. Pour continuer à vendre toujours plus de voitures, la marque va d'ailleurs continuer à s'aventurer sur de nouveaux marchés.

Autre annonce intéressante du constructeur dans le cadre de son programme d'extension : repartir à la conquête de l'entrée de gamme. Skoda va ainsi lancer une nouvelle version d'accès de ses modèles, une manière de s'adresser à un spectre de clients plus large.

Ces dernières années, le tchèque a réussi à monter en gamme avec des modèles plus soignés, plus technologiques, quitte peut-être à délaisser un peu l'entrée de gamme, même si la firme garde une politique de prix serrés.

Or, le constructeur a clairement le rôle de label accessible au sein de la galaxie Volkswagen, d'autant que VW n'a pas réussi à se lancer dans le low-cost. C'est d'ailleurs pour cela que Skoda a été choisi comme fer de lance en Inde. Avec de nouvelles variantes d'accès, la marque devrait remettre l'accent sur son statut plus populaire avec des modèles qui offrent l'essentiel à prix agressifs.

Pour le groupe Volkswagen, ce peut être le moyen de venir chasser sur les terres de Dacia, qui ne cesse de proposer des produits plus soignés, à l'image de la nouvelle Sandero, tout en gardant son positionnement low-cost, et qui va bientôt élargir son offre avec le grand SUV Bigster.