Sochaux nouveau fer de lance de la production de Stellantis

Après cinq ans de travaux et 200 millions d’investissement, l’usine Stellantis (anciennement Peugeot, puis PSA) de Sochaux a subi sa transformation la plus importante depuis 1930. Autrement dit, une éternité au regard de l’évolution de l’industrie automobile.

Un profond remaniement qui fait aujourd’hui du site de Sochaux l’un des plus modernes, et « le plus performant d’Europe pour la production de SUV multi-énergies », selon un communiqué du groupe Stellantis.

L’usine, site historique de Peugeot, puis du groupe Stellantis, a bénéficié d’une refonte complète avec de nouveaux ateliers d’emboutissage et de montage ainsi qu’une logistique 4.0 pour accueillir la future production du nouveau Peugeot 3008, un modèle qui sera proposé dans une version 100 % électrique reposant sur la plateforme STLA Medium. En attendant, ce sont l’actuelle génération du 3008 et le 5008 qui y sont assemblés.

Symbole de cette volonté de « faire mieux avec moins », avec moins d’espaces occupés au sol, le « Transtockeur » de 25 mètres de haut et entièrement automatisé, est capable de gérer en temps réel toutes les pièces qui arrivent chaque jour à l’usine sochalienne. Une première européenne.

L’atelier regroupant le montage, le contrôle qualité et logistique occupe également aujourd’hui un seul bâtiment au centre de l’usine, contre cinq auparavant. Selon Stellantis, cela offre une meilleure efficacité opérationnelle : « avant la transformation, une pièce faisait en moyenne un kilomètre pour aller du quai de déchargement au lieu de consommation : une distance ramenée à 200 mètres. »

L’usine de Sochaux modernisée se veut également plus économe en énergie : la consommation d’énergie devrait même être réduite de 20 % par rapport à l’année dernière dès l’hiver prochain.

À l’image de l’usine de Sochaux, ou encore de Mulhouse, la modernisation de plusieurs des sites de production de Stellantis représente un très gros investissement. Il n’y a plus qu’à espérer que le retour sur investissement soit à la hauteur.