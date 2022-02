Peugeot 3008 de troisième génération, il arrive fin 2023

Si Peugeot garde jalousement les secrets du futur Peugeot 3008, on en sait un peu plus sur ce modèle qui compte beaucoup pour la marque au lion. Ainsi le Peugeot 3008 de troisième génération arrivera vers la fin de 2023. Il devrait être légèrement plus long que le 3008 actuel, voir sa surface vitrée diminuer et afficher un arrière se rapprochant de celui d’un SUV coupé avec une lunette plus inclinée. Pour les familles nombreuses, une version allongée remplacera le Peugeot 5008 et arrivera un peu plus tard au cours de l’année 2024.

Inspiration 308 pour le style

En ce qui concerne le style, le Peugeot 3008 s’inspirera de celui de la berline compacte Peugeot 308 de troisième génération qui est arrivée en 2021 sur le marché. À l’avant, on trouvera une très grande calandre ornée en son centre du nouveau logo Peugeot, une tête de lion stylisée qui se retrouvera également au centre des jantes et sur les versions les plus huppées sur les ailes avant. Les projecteurs seront à LED et devraient recevoir trois crocs à LED de chaque côté pour feux de jour. À ce stade, on ne sait pas encore si ces trois éléments lumineux prendront place sur la carrosserie, ou s’il s’agira d’un seul élément avec deux rappels lumineux à l’intérieur des projecteurs comme pour le Peugeot 2008, petit frère du 3008.

Du 100 % électrique pour le 3008

Pour la technique il y aura du changement. Si c’est à partir de la plateforme EMP2 que les ingénieurs sont repartis, ils l’ont suffisamment modernisée pour la transformer en STLA Medium (nouveau nom de la plateforme pour les modèles compacts du groupe Stellantis) afin qu’elle puisse accueillir des motorisations 100 % électriques. Cette base connue également sous le nom de EMP2 V4 pourra ainsi accueillir un ou deux électromoteurs pour le Peugeot e-3008. Les versions à deux moteurs (un à l’avant et un à l’arrière) du Peugeot e-3008 auront la possibilité de disposer de quatre roues motrices lorsque les deux moteurs seront en action. En fonction de la capacité des batteries qui équiperont le Peugeot e-3008, l’autonomie variera de 400 à 700 km. À l’instar des Peugeot 3008 équipés de moteurs essence (nouveau bloc 1.2 Puretech qui existera aussi en mild-hybrid 48 V) les Peugeot e-3008 seront de fabrication française, puisque les batteries proviendront de chez ACC à Douvrin (Nord), que les moteurs électriques et 1.2 Puretech seront fabriqués à Trémery (Moselle) et que l’auto sera assemblée sur le site de Sochaux dans le Doubs.

Plus de diesel sous le capot

Outre les blocs essence et l’électrique, le nouveau Peugeot 3008 existera en versions hybrides rechargeables avec une évolution du 1.6 PureTech (fabriqué par Opel en Hongrie) associé à un moteur électrique (deux puissances : 180 et 225 ch) et une nouvelle boîte automatique e-DCT7 PHEV qui remplace la EAT8. La e-DCT7 est fabriquée en association avec Punch Powertrain et existera en version 48V pour la motorisation 1.2 PureTech mild-hybrid. Motorisations essence, hybrides ou électriques, mais il n’y aura plus de place pour un moteur diesel dans le compartiment moteur du Peugeot 3008.

Toujours un mini-volant

À bord, le i-Cockpit de nouvelle génération sera de la partie avec mini-volant et instrumentation en hauteur. C’est celui de la Peugeot 308 qui animera l’habitacle du Peugeot 3008 avec son nouveau système multimédia avec son écran moderne, lisible et bien secondé par un pavé tactile aux icônes paramétrables. En bas de cet écran on trouvera aussi les célèbres touches i-Toggles pour les warnings, dégivrage de la lunette arrière, etc. En ce qui concerne l’habitabilité, elle devrait proche de celle du modèle actuel et pour la capacité de chargement il pourrait avoir une petite évolution. Il y aura une évolution également en ce qui concerne les équipements et les aides à la conduite avec de la conduite autonome de niveau 2, voire plus. On devrait avoir plus d’informations sur ce nouveau 3008 qui devrait être présenté vers la mi-203 pour un lancement à la fin 2023. Il viendra se frotter au nouveau Renault Austral dont la présentation aura lieu très bientôt.

Le futur Peugeot 3008 en dix points

Troisième génération du Peugeot 3008 (1re en 2009, 2e en 2016)

SUV compact cinq portes, cinq places

Production à Sochaux dans le Doubs

Lancement en fin d’année 2023

Longueur : 4,50 m

Motorisations essence : 1.2 PureTech et 1.2 PureTech mild-hybrid 48V de 130 ch

Motorisations hybrides rechargeables : 180 et 225 ch

Motorisations électriques : un ou deux moteurs (transmission intégrale), 240 et plus de 300 ch

Plus de moteur diesel

Tarif : à partir de 34 000 €*

*Estimation