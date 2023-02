Soeur de la Renault 5 électrique, la future Nissan Micra sera audacieuse

L’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi n’est pas morte, même si elle va désormais laisser davantage de distance entre les Français et les Japonais. Cette semaine, les patrons de Renault et de Nissan ont donné des précisions quant aux projets prévus en commun par les deux groupes. Déjà annoncé au début de l’année 2022 par Nissan, le développement d’une toute nouvelle génération de la citadine Micra a été officiellement confirmé à cette occasion. Alors que la Micra actuelle partage ses dessous avec la Renault Clio, la prochaine mouture en fera de même avec la future Renault 5. Elle deviendra donc 100% électrique comme cette dernière mais arrivera un peu plus tard que la Française : alors que Renault table sur un lancement en 2024 de sa nouvelle citadine à zéro émission, sa sœur japonaise arrivera en 2026.

La Renault 5 s’annonce audacieuse sur le plan du design mais si Nissan respecte l’esprit des premières images montrées l’année dernière, la prochaine Micra n’aura pas à rougir de la comparaison. Son style pourrait même faire écho à l’époque où la Micra faisait partie des citadines les plus rigolotes à regarder, entre les années 90 (génération K11) et les années 2000 (génération K12). Elle reprendra évidemment le châssis et les motorisations de la R5 électrique (avec 80% de pièces communes), ce qui permettra à Nissan de réaliser des économies substantielles.

Une Nissan Micra française

Précisons que cette future Nissan Micra électrique sera fabriquée en France à l’usine de Douai, où sera également assemblée la Renault 5. La génération actuelle était de toute façon déjà construite chez nous à Flins. Et pourquoi pas une autre Nissan électrique basée sur la prochaine Renault 4 ? Pour l’instant, il n’y a rien de ce genre dans les tuyaux même si Renault et Nissan collaboreront sur d’autres projets électriques. Ajoutons qu’au vu de la stratégie actuelle de Mitsubishi, il est probable qu’une citadine électrique soit également au programme de la marque aux diamants.