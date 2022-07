Stellantis propose ses voitures électriques à partir de 145 euros par mois !

Pour toucher le plus grand nombre possible de clients, le groupe multinational Stellantis vient de lancer son offre "Electric As You Go" : un nouveau programme de location longue durée dédié aux véhicules électriques à batterie (BEV).

Conçu pour proposer des prix compétitifs, le programme permet d’accéder à plusieurs modèles électriques à partir de 110 € par mois, plus un coût additionnel d'utilisation de 7 centimes par kilomètre (avec un minimum de 500 km par mois), soit un surcoût obligatoire minimum de 35 € qui fait grimper le ticket d’entrée à 145 €.

L’offre est pour le moment accessible en France sur la Peugeot e-208 (150 euros par mois avec 500 km inclus, sur 24 mois, après 1er loyer de 10 500 € ramené à 2 000 € après déduction du bonus écologique de 6 000 € et de la prime à la conversion de 2 500 €), l’Opel Corsa-e et l’Opel Mokka-e. Disponible pour les particuliers qui souhaitent changer leur ancien véhicule thermique pour un véhicule électrique, l’offre sera prochainement étendue à d‘autres modèles de marques appartenant au groupe Stellantis. En France, les clients peuvent bénéficier de l'offre lorsqu'ils sont éligibles à la prime à la conversion, c’est-à-dire lorsqu’ils échangent un véhicule diesel immatriculé avant 2011 ou un véhicule essence immatriculé avant 2006.

Le programme "Electric As You Go" est désormais disponible en France pour les particuliers qui souhaitent changer leur ancien véhicule thermique pour un véhicule électrique abordable et durable2. Il est prévu d’étendre cette offre dans d’autres pays en Europe prochainement

Cette nouvelle offre, inspirée de la tendance « Pay per use », permet de mieux adapter le coût total du véhicule à son utilisation réelle, après un premier loyer et une redevance mensuelle fixe, auxquels s'ajoute un coût variable basé sur les kilomètres parcourus.

On est toujours encore bien loin de la voiture électrique à 100 euros promise par Emmanuel Macron.