Stellantis n'est plus le premier déposant de brevets en France (d'un cheveu)

Le groupe PSA, devenu Stellantis le 16 janvier 2021 en se mariant au groupe FCA, a toujours été un habitué de la première marche du podium des entreprises déposant le plus de brevets à l'INPI (Institut national de la propriété intellectuelle) chaque année en France.

Il l'a été en 2012, 2013, 2014, 2015, 2019 et 2020. Et en 2021, il pouvait espérer conserver cette place enviable.

Las, le nouveau groupe s'est fait souffler cette première marche du podium par le motoriste aéronautique Safran, qui ne l'avait jamais occupée depuis 2004, année du premier classement (2e ou 3e seulement). À deux petits brevets près, donc !

Ainsi Safran a déposé 1 037 brevets entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020, contre 1 035 pour Stellantis (on parle de Stellantis aujourd'hui, mais entre juillet 2019 et juin 2020, c'était toujours officiellement PSA). La différence est donc infime, et tient dans l'épaisseur du trait. Mais tous deux ont déposé moins de brevets qu'en 2020 (1 103 pour Safran, et 1 239 pour PSA)

Renault en 5e position

Sur la troisième marche du podium, on trouve l'équipementier Valeo, qui a déposé, assez loin derrière, 721 brevets (819 en 2020).

Ensuite, on trouve le CEA (Commissariat à l'énergie atomique, 630 brevets) et en cinquième position Renault, qui avec 482 brevets est parfaitement stable par rapport à l'année précédente (483 brevets). La suite du classement dans le tableau suivant.

En tout cas, ce palmarès des dépôts de brevets prouve que le secteur des transports est particulièrement prolifique en innovation, puisque 7 des 10 premiers déposants sont issus de ce domaine : Safran, Stellantis, Valeo, Renault, Airbus, Thalès et Faurecia, un autre équipementier, comme Valéo.

C'est d'ailleurs le domaine de la "mécanique" qui est le plus représenté en nombre de brevets, avec 39 % du total, devant l'électrotechnique (22,1 %).

Sources : INPI et Le journal de l'automobile