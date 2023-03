Stellantis ouvrira une usine en Afrique du Sud en 2025

Stellantis compte bien renforcer sa position sur le marché sud-africain et s’en donne les moyens avec un nouveau site de production. Pour le moment, l’endroit précis n’est pas indiqué, mais il s’agira d’une « zone économique spéciale (ZED) sud-africaine et sa construction devrait être achevée d’ici fin 2025. »

La stratégie est alors de vendre un million de véhicules dans la région d’ici 2030 avec une autonomie de production régionale de 70 %. Une région du monde particulièrement rentable, et en progression, puisque la marge s’est établie à 16,7 % en 2022, alors qu’elle était de 10,5 % en 2021. L’année dernière, cette marge n’éteignait que de 9,9 % en Europe.

Pour le moment, le groupe n’indique pas quel type de véhicules sera produit (VU ou VP), ni sous quelle marque. Le montant de l’investissement ainsi que la capacité de l’usine sont également inconnus.

Dans le même temps, Stellantis sera présent en Turquie, via son partenaire Koç Holding, avec une nouvelle production de véhicules utilitaires légers « K0 » et de voitures particulières. Ce « K0 » (Jumpy chez Citroën par exemple) sera assemblé sous cinq marques différentes (Peugeot, Citroën, Opel, Vauxhall et Fiat) à partir de 2025.

300 millions d'euros au Maroc

En novembre dernier, le groupe a annoncé un investissement de plus de 300 millions d’euros dans le site de production de Kénitra, au Maroc. Le but est d’y doubler sa capacité (400 000 unités par an) pour pouvoir atteindre 22 % de part de marché dans la région d’ici 2030.

Stellantis investi beaucoup sur le continent africain. Pour Carlos Tavares, « l’ambition mondiale de Stellantis bénéficiera du rythme de développement soutenu de la région Afrique et Moyen-Orient, qui vise à contribuer à la création d’un troisième moteur pour Stellantis, aux côtés de l’Amérique du Nord et de l’Europe ». Il y a une quinzaine d’années, la Chine était vue comme le nouvel Eldorado. Le vent a désormais tourné vers l’Afrique.

Stellantis compte bien garder la forme après une année 2022 record avec un bénéfice net de 16,8 milliards d’euros. Elle a connu une forte croissance sur l’ensemble des grandes régions du monde, avec une progression de 34 % du volume d’affaires des zones Afrique, Moyen-Orient, Amérique du Sud, Chine, Inde et Asie-Pacifique. Ces marchés devraient contribuer à hauteur de 25 % du chiffre d’affaires en 2030.