Stellantis : suivez sur Caradisiac les premières annonces après la fusion PSA-Fiat

Actualiser le flux

"Toute société a ses limites"

Carlos Tavares ne se prive jamais de tacler les contraintes qui pèsent sur l'industrie automobile, comme les normes de plus en plus sévère. "On ne peut pas continuer à empiler les contraintes sur les constructeurs automobiles, à un moment ce n'est plus gérable".

Quel avenir en Chine ?



Carlos Tavares est clair : "Les résultats que l'on a connus en Chine sont décevants". Et cela vaut pour les deux groupes. Pour lui, l'heure est au diagnostic, pour comprendre ce qui n'a pas fonctionné. Il n'exclut pas une relance en Chine s'il y a une opportunité.

La relance de Peugeot aux USA reste incertaine

Carlos Tavares veut d'abord assurer la "croissance rentable des marques déjà présentes" aux USA, avant d'en introduire une nouvelle. Il indique donc qu'il n'y a pas de décision définitive pour le retour de Peugeot aux États-Unis.

Reveiller de belles endormies

Stellantis compte 14 marques. La fusion va apporter des opportunités pour certaines d'entre elles, grâce à des projets communs. Carlos Tavares laisse entendre que des labels un peu endormis vont pouvoir profiter de nouveaux investissements. On imagine déjà une belle relance pour Alfa Romeo et pour Dodge. L'heure n'est pas encore à condamner certaines marques !

Stellantis bien lancé sur l'électrification

Il y a déjà 29 véhicules électrifiés (hybrides, électriques) chez Stellantis. Il y en aura 10 de plus fin 2021. L'objectif est d'avoir une version électrifiée pour chaque modèle lancé. Le groupe vise la neutralité carbone.

Carlos Tavares rappelle l'importance de soigner la qualité des véhicules, socle de base de la confiance des clients.

Un marché en pleine transformation

La fusion se fait dans un marché et une industrie automobile en plein bouleversement. Selon Carlos Tavares, les voitures électriques pourraient ainsi représenter 35 % des ventes en 2030. Il y a aussi une progression des mobilités partagées, le développement des véhicules autonomes...

De bonnes bases

Carlos Tavares dit que Stellantis est "une entreprise avec une base forte, pour faire de grandes choses à l'avenir". Ensemble, les marques couvrent tous les segments, du généraliste au haut de gamme, de la citadine à la supercar.

Il salue les réussites passées des deux groupes. Il souligne notamment l'envolée des ventes de Jeep en dix ans, et la stratégie "pricing-power" réussie de PSA (la montée des prix).

Cinq milliards d'euros de synergies

L'objectif était connu. Ensemble, PSA et FCA veulent réaliser cinq milliards d'euros de synergies.

Ces synergies envisagées seront obtenues grâce à des stratégies avisées en matière d’achat et d’investissement, à l’utilisation optimisée des motorisations et des plateformes, à la mise en œuvre d’une R&D de pointe ainsi qu’une attention constante portée à l’efficience de la production industrielle et des équipements.

Un ensemble bien implanté dans le monde

Carlos Tavares veut bien sûr tirer profit de l'échelle, Stellantis devenant le quatrième constructeur mondial. Ensemble, PSA et FCA vendent dans plus de 130 pays, avec une présence industrielle dans plus de 30 pays. FCA est bien sûr puissant en Amérique du Nord, PSA l'est en Europe.

Extrait du communiqué : "Déjà bien implantée en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique latine, Stellantis dispose également d’un réel potentiel de croissance encore inexploité dans des marchés majeurs comme la Chine, l’Afrique, le Moyen-Orient, l’Océanie ou l’Inde".

Stellantis, c'est un géant avec plus de 400.000 salariés.

Excellence plutôt que la taille

"Aujourd'hui c'est le premier jour du groupe Stellantis". Pour Carlos Tavares, c'était un "voyage intense" depuis la signature de l'accord. C'est une "aventure très excitante". Stellantis sera "une entreprise qui vise l'excellence plutôt que la taille".

Bonjour et bonsoir

"Bonjour ou bonsoir". Il est vrai qu'avec un groupe italien, américain et français, il va falloir jongler avec les fuseaux horaires !

La conférence va commencer

Un titre est donné à la présentation : "Bâtir un nouveau leader mondial de la mobilité durable".

Rendez-vous à 15h40

Un nouveau géant de l'automobile est né. PSA et FCA (Fiat Chrysler Automobiles) ont bouclé leur fusion le samedi 16 janvier. Mariés, ils forment Stellantis, quatrième groupe mondial (selon les ventes 2019), un super groupe qui compte 14 marques ! L'ensemble réuni Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram et Vauxhall.

Hier (lundi), la nouvelle société a été introduite aux Bourses de Paris et Milan, avec de beaux résultats : l'action a bondi de 6,94 % à 13,44 € à Paris, et de 7,57 % à 13,52 € du côté de Milan. L'introduction à Wall Street se fera aujourd'hui.

Ce mardi, Carlos Tavares, qui était patron de PSA, va donner une première conférence de presse en tant que directeur de Stellantis. L'homme devrait poser les bases du nouveau groupe, donner les grandes lignes de son fonctionnement et, on l'espère, évoquer les premiers projets communs, ceux qui permettront aux deux parties de dégager les milliards d'euros de synergies espérées avec cette fusion.

La conférence débutera à 15h40, nous la suivrons en direct ici.

En attendant, vous pouvez lire sur Caradisiac :

- Stellantis : d'où vient le nom ?

- Questions sur la fusion PSA-FCA

- Une fusion à parts égales... où l'un des deux est plus égal que l'autre