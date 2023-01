Stellantis va supprimer 20 % de ses points de vente

Au mois de mars dernier, Carlos Tavares, le patron de Stellantis avait annoncé la couleur en annonçant vouloir multiplier par deux le chiffre d'affaires d'ici à 2030. Un objectif ambitieux qui passe bien évidemment par une augmentation des ventes mais aussi par certaines réformes en profondeur de l'entreprise et notamment du réseau.

Cela a commencé en mai 2021 avec la résiliation des contrats des concessionnaires européens du constructeur automobile. Les concessionnaires vont devenir des agents, avec pour objectif de renforcer la cohérence entre les offres en ligne et celles des concessions. Officiellement, du côté de Stellantis, on annonce que cela leur sera profitable puisqu'ils se concentreront sur l'activité commerciale et seront délestés de certaines charges financières comme le stock, la communication ou la formation qui sont pris en charge par le constructeur.

Bien évidemment le son de cloche est différent chez les concessionnaires qui voient une perte de leurs prérogatives. Dans les faits, cette réforme va avoir des effets concrets puisque le nombre de concessions va diminuer de 20 % en France sur les 1 200 implantés aujourd'hui. Les restants vont devoir se diversifier puisque 85 % des distributeurs offriront plusieurs marques et 55 % en auront a minima trois. Tout cela s'accompagnera bien sûr d'une intensification des ventes sur internet. Certaines marques risquent donc d'y perdre en capillarité. Reste à savoir quels seront les constructeurs qui vont tirer leur épingle du jeu.

Ce nouveau dispositif, en phase de finalisation sera déployé à partir de juillet 2023 en Belgique, aux Pays-Bas et en Autriche pour toutes les marques du groupe. Il en sera de même le 1er janvier 2024 dans les autres pays européens pour les marques premium et les véhicules utilitaires. La date butoir est fixée à 2027 pour toutes les marques et marchés en Europe.