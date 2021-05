Subaru annonce sa première voiture électrique, la Solterra

En réponse à

J'ai toujours trouvé cette marque attachante.

On ne peut pas dire qu'ils font les plus belles voitures ni les plus efficientes mais elles ont une "personnalité" un peu à part.

Leur 4 cylindres boxer, leur transmission intégrale, l'histoire en rallye avec Colin McRae, leur look un peu particulier (Forester, Outback, XV par exemple).

On en voit très peu dorénavant en France, sans doute à cause du malus et d'un réseau assez rachitique

Pas sûr que ce rapprochement avec Toyota nous maintienne ce petit quelque chose en plus qu'ont ces Subaru.

Le seul point qui me rassure dans ce rapprochement, c'est la BRZ qui est quand même plus Subaru que Toyota (via le moteur surtout).

A suivre mais je serai content que cette marque subsiste car j'y suis assez attaché

Je garderai toujours un souvenir ému d'une balade en Impreza Turbo de 300 chevaux d'un collègue de travail