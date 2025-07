6e Peugeot 2008 Hybrid : 9,6/20

Avec seulement 29 ch du côté du moteur électrique, les phases de roulage sans mobiliser le 3 cylindres sont également trop rares à la campagne. Cela dit, les coups de pouces de l'électromoteur, assurés par des phases de récupération d'énergie plus nombreuses qu'en agglomération, permettent d'approcher la sobriété de certains full hybrides, avec 5,8 l/100 km relevés. Par ailleurs, le turbo garantit une belle souplesse à moyen régime, avec à la clef des relances énergiques. Reste à s'accommoder des vibrations de l'ex PureTech et des quelques à-coups mécaniques…

5e MG ZS Hybrid+ : 10/20

Comme en ville, le MG évolue souvent en mode électrique ici. De quoi limiter l'appétit du quatre cylindres à 5,3 l/100 km. Au passage, celui-ci se montre assez discret. Hélas, les 197 ch cumulés déçoivent, et pour cause : ils ne répondent tous présent qu'en des circonstances bien précises. Le moteur thermique servant uniquement de générateur à basse vitesse, les accélérations sont finalement équivalentes à celles de rivaux bien moins puissants. En fait, ce n'est qu'au-dessus de 80 km/h, quand il se connecte aux roues avant via la boîte auto 3 rapports, et qu'il est alors secondé par son homologue électrique, que la poussée est digne de la puissance annoncée. Et encore… les temps de réponse sont dignes d'un turbo en fin de vie, et les changements de vitesses plus lents encore qu'en Renault Captur hybride avec, par-dessus le marché, une étrange sensation de patinage. Si bien qu'on hésite souvent à dépasser sur les départementales, sous peine d'une mauvaise surprise, malgré un 80 à 120 km/h gobé en 6s6 selon nos mesures réalisées préalablement.

4e Toyota Yaris Hybride 130 2WD : 10,4/20

Ici, mieux vaut faire preuve de souplesse pour limiter les envolées sonores du trois cylindres : insertions sur voie rapide, dépassements ou côtes à gravir sont autant de situations qui invitent le train épicycloïdal à faire mouliner le moteur à hauts régimes sans pour autant que cela paye en reprises, l'exercice du 80 à 120 km/h étant moins vite exécuté qu'au volant de ses rivaux (8s3). Avec parfois l'étrange sensation que la pression sur l’accélérateur ne correspond pas à la puissance transmise. Mais l'agrément revient à allure cool, où la Toy fait preuve d'une belle douceur et d'une certaine discrétion, surtout lors des phases de roulage en tout électrique. Hélas, malgré le rythme tranquille imposé par notre boucle, elle ne s'est pas montrée particulièrement frugale en réclamant 5,9 l/100 km, soit environ 1 l/100 km de plus que le Captur…

3e Renault Captur Full Hybrid 145 : 11,6/20

Si les phases de roulage en électrique demeurent nombreuses à la campagne au volant du Captur, les réveils du moteur thermique sont sonores, d'autant qu'il manque un peu de punch, ce qui contraint la transmission à le faire mouliner. Les dépassements se révèlent alors pénibles avec de longs hurlements, et une boîte qui prend son temps pour monter les rapports. Mieux vaut donc garder le pied léger et laisser le système préserver le confort et le budget carburant, ce qu'il fait à merveille avec une belle douceur globale et seulement 4,8 l/100 km constatés sur notre parcours d'essai. Autre bonne surprise : le freinage se dose aussi aisément qu'avec une voiture thermique classique.

2e Hyundai Kona Hybrid : 12/20

Si les capacités de reprises du Kona sont un peu justes (8s au 80 à 120 km/h), le choix d'une boîte auto à double embrayage est également gagnant ici, avec des changements de rapports doux et rapides qui participent à l’agrément. Pour ne rien gâter, les phases de roulage en tout électrique sont nombreuses. Mieux, les palettes au volant permettent, au choix, de changer manuellement les vitesses (mode de conduite Sport) ou de personnaliser la récupération d'énergie (mode Eco), avec en prime un mode auto qui augmente le "frein moteur" en fonction des conditions de circulation (plus fort si ça ralentit devant). Seul bémol : la consommation relevée est juste dans la moyenne ici, avec 5,8 l/100 km.

1er Honda HR-V e:HEV : 12,4/20

Hormis à haute vitesse, le moteur thermique est, là aussi, déconnecté des roues. Mais son travail de générateur et le couple élevé de son homologue électrique garantissent des relances toniques (7s5 pour passer de 80 à 120 km/h). Mieux, le système simule des passages de rapports en faisant évoluer le régime moteur pour éviter l'effet mixeur. Dommage que les montées dans les tours apparaissent très sonores. À vitesse stabilisée, la conduite redevient confortable, et surtout économe en carburant, puisque nous avons constaté seulement 5,1 l/100 km sur notre boucle d'essai. Dans ces circonstances, seul le Captur fait mieux…