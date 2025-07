6e Peugeot 2008 Hybrid : 8,4/20

Malgré un turbo offrant de belles accélérations, le 2008 hybrid ferme la marche, la faute notamment à un système simpliste qui limite sa progression en tout électrique, donc les économies de carburant, surtout en ville ou la récupération d'énergie est limitée. Par ailleurs, les à-coups aux redémarrages du bloc thermique et lors des changements de rapports grèvent l'agrément de conduite. D'autant plus dommage que le Peugeot apparaît à peine moins cher que certains de ses rivaux à hybridation intégrale.

5e MG ZS Hybrid+ : 11/20

Malgré un prix cassé et 197 ch affichés, le SUV chinois doit se contenter d'une cinquième place. Certes, l'idée du moteur qui joue un rôle de générateur pour l'électrique à basse vitesse convainc en ville avec de longues phases de roulage en silence et une belle douceur, mais les dépenses en sans-plomb restent supérieures à la moyenne. Surtout, le soufflé retombe sur route, où les relances ne sont franches qu'au-dessus de 80 km/h, une fois le quatre cylindres connecté aux roues, et entre les interminables changements de rapports de la paresseuse boîte auto à 3 vitesses.

4e Toyota Yaris Cross Hybride 130 2WD : 11,6/20

La star des ventes des hybrides en France manque le podium de peu, la faute notamment à des capacités de reprises en net retrait et à l'effet mixeur du moteur produit par le train épicycloïdal lors des accélérations, et un appétit bien plus solide sur les grands axes qu'en ville. Cela dit, l'ensemble mécanique se fait ultradoux à l'usage en conduite coulée (départs à l'heure impératifs !), d'autant que les épisodes moteur thermique coupé sont alors nombreux.

3e Renault Captur E-Tech hybride 145 : 11,8/20

Le Captur n'est pas le plus agréable à mener, surtout quand on est pressé, la faute notamment à son moteur criard et à sa boîte auto à crabots qui non seulement le maintien à hauts régimes, mais prend du temps pour changer de rapports. Mais à allure cool, il se montre plus docile, le roulage en tout électrique étant régulier. Et surtout, il faut preuve d'une retenue exemplaire à la pompe, quel que soit le rythme adopté. Un bon choix, d'autant que les modèles encore en stock permettent de réaliser de belles affaires à moins de 30 000 €, du moins pour ceux qui ne souhaitent pas attendre la nouvelle mouture de 160 ch.

2e Hyundai Kona Hybrid : 12,6/20

Le Kona réunit le meilleur du thermique et de l'hybride grâce à une boîte auto double embrayage douce, rapide, et qui rend son utilisation naturelle, y compris pour ceux qui aiment jouer avec les palettes au volant, même si cravacher le moteur ne garantit par des performances élevées. En sus, les transitions vers le full électrique sont nombreuses et quasi imperceptibles. Avec un appétit plus modéré sur route, et un prix plus amical, le Coréen aurait sans doute pu déloger le Honda de son piédestal…

1er Honda HR-V e:HEV : 13/20

Le système imaginé par Honda qui consiste à utiliser le moteur thermique comme générateur la plupart du temps, et en propulseur à haute vitesse stabilisée, paye. Non seulement en ville où sa sobriété est exemplaire et où la fluidité d'utilisation n'a pas grand-chose à envier aux modèles 100 % électriques, mais aussi sur route où l'ensemble garantit de bonnes performances sans exploser le budget carburant, avec des simulations de passages de vitesses en prime pour les amateurs de montées en régimes sportives, même si cela se solde par un bruit envahissant. De quoi justifier en grande partie un tarif aussi élevé que celui du Kona.