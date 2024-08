Surprise, Tesla se fait battre par BMW

Depuis quelques années, Tesla occupait systématiquement la tête des ventes dans la catégorie des voitures électriques sur le marché européen. Le Model Y reste d’ailleurs le modèle « zéro émission » le plus vendu sur le Vieux Continent sur le dernier mois de juillet 2024, comme l’illustrent les chiffres de JATO : avec 9 544 exemplaires, il devance assez largement son dauphin le Volvo EX30 (6 573 unités écoulées) et la compacte Volkswagen ID.4 (5 295 exemplaires vendus). Mais il recule tout de même de 16% sur ce mois de juillet.

Et comme la Tesla Model 3 marque elle aussi un repli avec 4 694 ventes soit une baisse de 17%, Bmw en profite pour passer devant le constructeur américain chez les fabricants de voitures électriques : la marque à l’hélice a écoulé au total 14 869 exemplaires de modèles non thermiques, coiffant au poteau Tesla et ses 14 561 voitures vendues. Son iX1, modèle électrique le plus vendu de sa gamme, s’est contenté de 4 305 exemplaires, mais les ventes du iX2, de l’i4, de l’iX3, de l’i5 et du iX permettent d’arriver à un meilleur total.

Des chiffres contradictoires

A noter que d’après les chiffres de Dataforce, Tesla conserverait une très légère avance sur BMW sur ce mois de juillet 2024, avec 15 216 voitures électriques vendues en Europe contre 14 687 pour BMW. Les données de JATO se basent sur les ventes des 28 pays de la zone Europe, ceux de Dataforce excluent ceux de la Slovaquie.