SUV Ferrari : bataille judiciaire à cause du nom

Ce n'est plus un secret, Ferrari prépare un SUV. Et chose rare, la marque italienne n'a pas hésité à dévoiler en avance le nom du véhicule, qui ne sera pas commercialisé avant 2022. Ce sera Purosangue, un nom qui évoque bien la sportivité. Il fait aussi passer un autre message : ce baroudeur respectera l'ADN Ferrari. Mais la marque rencontre un problème avec ce patronyme, avec à la clé une bataille judiciaire.

Le nom Purosangue est en effet déjà utilisé en Italie, par une association caritative sportive qui, comme l'a expliqué auprès de l'AFP son avocat, Me Alessandro Masetti, "croit dans le sport propre", d'où une autre référence au sang pur. L'avocat a indiqué que l'association avait déposé il y a six ans la marque "Purosangue" pour éviter les contrefaçons. Le nom a d'ailleurs été utilisé pour des vêtements et chaussures faits avec Adidas.

Après avoir découvert que Ferrari avait déposé Purosangue de son côté en 2019, l'association a pris contact avec le constructeur. Selon Me Masetti, Ferrari a bien proposé un accord financier, mais avec une somme "ridicule". L'association a alors contesté mais Ferrari a riposté en lançant diverses procédures. Pour se justifier, le constructeur indique que la marque Purosangue n'a pas été utilisée ces dernières années, ce que conteste l'association. Une première audience est prévue devant le tribunal de Bologne début mars.