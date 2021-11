Suzuki dévoile le nouveau S-Cross

Suzuki rappelle avec justesse sa réputation en matière de véhicule d'aventure dans le communiqué. La marque dispose de près d'un demi-siècle d'expérience en la matière, mais on a tendance à penser avant tout au Santana/Jimny et Vitara... moins au S-Cross. Ce qui n'était au départ qu'un véhicule développé sur la base d'une Fiat est devenu une Suzuki à part entière.

Mais avec un modèle affichant 8 ans au compteur, il était temps pour Suzuki de tourner la page, d'autant plus que le style du S-Cross actuel devenait désuet face à des rivaux nettement plus audacieux. Nous attendions donc une rupture dans le design, et elle a eu lieu... même si l'on ne peut s'empêcher de penser à nouveau que cette Suzuki a été pensée dans une logique mondiale, et surtout asiatique (Asie du Sud-Est, Inde...). Cela s'en ressent dans le design un peu consensuel et pas franchement audacieux. En outre, ce S-Cross ne rentre pas dans une certaine cohérence avec le reste du catalogue : Swift, Vitara, S-Cross ou encore Across ne partagent pas grand-chose en matière d'identité. Dommage.

On ne connaît pas encore la fiche technique complète, mais sous cette robe de SUV se cache une motorisation bien connue. Le quatre cylindres 1.4 turbo à microhybridation est reconduit, dans une forme évoluée. Il développe en revanche 130 ch, comme sur la Swift. Un ensemble mécanique associé à une boîte automatique que l'on retrouvera ensuite l'année prochaine sur le Vitara. Notons enfin la présence du système de quatre roues motrices Allgrip, qui n'est, on le rappelle, pas une transmission intégrale permanente.

Point de surprise de ce côté là, donc, pour un S-Cross cuvée 2022 qui se veut accueillant, avec 430 litres de coffre et un espace d'accueil pour cinq adultes. Nous vérifierons évidemment tout cela lors de l'essai.