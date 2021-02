Suzuki : le plus ancien patron de l'industrie auto mondiale démissionne

Suzuki est un des rares constructeurs, avec Honda (qui, hasard du calendrier, change de patron également), à diversifier ses activités tout en gardant une grande indépendance. Automobile, moto, marine, le géant japonais est dirigé depuis la fin des années 70 par Osamu Suzuki, né Matsuda, mais ayant pris le nom de famille de sa femme... petite fille du fondateur de Suzuki, Michio Suzuki.

Cette marque, c'est aussi une identité solide fondée sur des années, et sur un marché domestique tourné vers les petites voitures, ces fameuses Kei Cars. Suzuki a par ailleurs connu un fort succès en Asie et en Orient avec notamment l'Inde (Maruti). Aujourd'hui, le constructeur a le vent en poupe en Europe avec une offre bien ancrée dans l'air du temps, constituée de modèles en général très fiables et efficients.

Osamu Suzuki avait déjà légué la direction du constructeur à son fils Toshihiro, mais il avait conservé le poste de directeur du conseil d'administration. Désormais, à 91 ans, il est temps pour lui de prendre une retraite bien méritée et de laisser les manettes à une entreprise familiale qui a récemment noué des liens avec Toyota.