Honda a un nouveau patron

Un bon nombre de patrons de groupes automobiles ont un parcours très porté sur le marketing, les ventes et la finance. Mais il existe encore des constructeurs dirigés par des hommes venant du monde de la technique et de l'ingénierie. C'est le cas au Japon, chez Honda, qui change de patron. Takahiro Hachigo laisse sa place à Toshihiro Mibe, le patron de la recherche et du développement de Honda.

L'ingénieur de 59 ans annonce déjà qu'il faut préparer l'avenir chez Honda, et des alliances ne sont pas à exclure pour la marque japonaise. Il faut dire que Honda fait face à un gros défi, à savoir la transition vers la mobilité électrique. La Honda e est un début, mais il faudra bien plus pour s'adapter à un marché évoluant très rapidement, en particulier en Chine et en Europe.

L'Europe qui reste toutefois le parent pauvre de Honda. Le constructeur se concentre en effet sur les Etats-Unis et l'Asie pour réaliser le plus gros de ses ventes automobiles.

Honda, qui arrêtera de fournir des moteurs pour la Formule 1 dès la fin de la saison, vise les deux tiers de ses ventes en hybrides et électriques d'ici 2030 à l'échelle mondiale. Pour l'instant, le Japonais se concentre sur le lancement de son nouveau HR-V, qui passe à l'hybridation.