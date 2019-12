Suzuki prépare le Tokyo Auto Salon

Visiblement, la Swift Sport Katana, qui rendait hommage à une célèbre moto de l'histoire de Suzuki, n’a pas suffi à Suzuki. La marque japonaise va dévoiler une Swift Sport Katana encore plus radicale à l'occasion du Tokyo Auto Salon, notamment au niveau de l'esthétique, avec des échappements latéraux et des suspensions plus courtes.

Le quatre cylindres 1.4 turbo devrait rester à 140 ch, puisque Suzuki n'a pas touché au moteur à l'origine sur la Swift Katana. Les ingénieurs se sont contentés de modifier l'échappement et les trains roulants.

Le constructeur nippon a également conçu un Hustler (petit van) haut en couleur, visiblement destiné à un public jeune et dynamique, selon les mots de Suzuki. La dernière création est un Jimny "Sierra" sur le thème de la pêche avec une sellerie spéciale conçue à partir de tissu de combinaison aquatique. La modification la plus évidente est le tube de rangement des cannes à pêche sur le toit.