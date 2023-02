Tesla ferme son système de conduite "autonome" aux nouveaux clients

Commercialiser des voitures à la conduite entièrement autonome, voilà le rêve et la promesse d’Elon Musk depuis le début des années 2010. Depuis ce temps, de nombreux contretemps et autres difficultés techniques ont retardé l’arrivée du FSD (« Full Self Driving ») en série sur les autos de la marque. A l’heure actuelle, le système n’est d’ailleurs toujours pas homologué comme un véritable outil de conduite autonome permettant à l’automobiliste de se décharger de ses responsabilités au volant. Et il y a quelques jours, les autorités américaines ont demandé à Tesla de corriger des problèmes pouvant potentiellement mener à des situations dangereuses.

Voilà sans doute aussi pourquoi Tesla vient de suspendre la disponibilité du système FSD beta pour les nouveaux clients de la marque (incluant ceux qui y ont souscrit sans l'avoir reçu). Alors que le constructeur américain compte déjà 362 758 voitures équipées de cette fonction parmi ses clients (facturée 15 000 dollars aux Etats-Unis et légale uniquement outre-Atlantique), elle retire provisoirement du marché cette option en attendant l’arrivée d’une version corrigée. Les nouveaux clients pourront l'utiliser à nouveau une fois les correctifs effectués. Ceux qui utilisaient déjà le FSD, en revanche, pourront continuer à s'en servir. C'est en tout cas ce que laisse entendre le site officiel de Tesla.

De la conduite autonome de niveau 2 en attendant

Elon Musk espère toujours parvenir à lancer une version améliorée du FSD avant la fin de l’année 2023, qui permettrait pour la première fois au conducteur de laisser pour de bon la voiture se piloter toute seule dans certaines situations. Mais en attendant le constructeur américain se limite à la capacité de niveau 2, celle qui se résume au régulateur de vitesse intelligent et au système de maintien dans la voie.