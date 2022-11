Les images de la vidéo diffusée sur Internet depuis hier font peur. Enregistrées par plusieurs caméras de vidéo-surveillance installées le long d'une route près de Chaozhou dans la province du Guangdong en Chine, elles montrent un Tesla Model Y blanc qui s'arrête d'abord le long de la chaussée, avant de revenir sur la route. Quelques instants plus tard, le véhicule se met à accélérer. Son conducteur évite un scooter roulant devant lui puis continue à prendre de la vitesse jusqu'à atteindre un rythme visiblement proche de la vitesse de pointe de l'auto. Incapable de ralentir pour une raison inconnue, il percutera plusieurs véhicules lors de sa folle cavalcade avant de terminer contre un mur. Le conducteur âgé de 55 ans a survécu mais dans sa course, il a tué deux personnes et en a blessé trois autres.

Attention, les images de la vidéo peuvent choquer.

Tesla incontrôlable ou conducteur paniqué ? Drame en Chine à haute vitesse

Il a déclaré avoir perdu le contrôler de l'auto et parle d'un souci avec la pédale de frein au moment où il a essayé de se garer le long de la route. Tesla, de son côté, dément cette version et explique que les données collectées sur le véhicule incriminé ne montrent aucune défaillance sur ce Model Y. D'après les équipes du constructeur américain, le conducteur aurait probablement confondu la pédale de frein avec celle de l'accélérateur. Paniqué, ce dernier n'aurait même pas cherché à retirer son pied de l'accélérateur tout au long de la séquence se déroulant sur une distance de deux kilomètres. « Les données montrent que le conducteur n'appuyait sur aucune pédale pendant longtemps, puis il a écrasé l’accélérateur à 100% pendant toute la durée de l'évènement. Il a simultanément essayé d'appuyer à quatre reprises sur le bouton de parking », affirment les communicants de Tesla.

La même situation qu'à Paris ?

Cette affaire en rappelle évidemment une autre, celle du conducteur de taxi parisien qui déclare avoir perdu les commandes de sa Tesla Model 3. Fin 2021, sa voiture avait tué une personne et en avait blessé 21 autres dans un scénario similaire : devant la justice, le conducteur soutient toujours que sa voiture s'est « emballée » alors que Tesla affirme que les données du véhicule ne mettent en évidence aucun dysfonctionnement causé par la machine. Le conducteur se disait pourtant « sûr à 100% d'avoir appuyé sur le frein ».

Sans pour autant écarter formellement l'une ou l'autre de ces hypothèses dans ces cas précis, l'erreur humaine du conducteur qui appuie sur l'accélérateur en croyant activer le frein puis qui panique semble rester un phénomène persistant. Y compris chez les conducteurs de Tesla : aux Etats-Unis, un rapport de la NHTSA publié en 2021 s’intéressait à plus de 200 cas d'accélérations intempestives déclarées par des clients de Tesla. L'organisme a blanchi Tesla dans l'ensemble de ces cas, indiquant que les paramètres relevés prouvaient plutôt une erreur de pédale dans chacune des situations. Les conclusions de cette étude de la NHTSA font quand même un peu froid dans le dos quant aux possibles conséquences de ce genre d'erreurs, puisqu'il y aurait donc réellement des conducteurs capables de se transformer en dangers mortels après s'être trompé de pédale.