Tesla : la loterie des délais de livraison

Depuis début mars, nous avons consacré deux sujets aux augmentations de prix chez Tesla, la marque américaine ayant revu à deux reprises une partie de ses tarifs à quelques jours d'intervalle. La gamme commence maintenant à 49.990 € au lieu de 44.990 € il y a peu.

Ce prix correspond à la Model 3 Propulsion. Notre attention a toutefois été attirée sur une information erronée que nous avons mentionnée sur ce modèle, à propos du délai de livraison. Pour la Model 3 de base, nous avons écrit février 2023.

C'est ce qui est écrit quand on sélectionne cette configuration technique de la berline, Tesla ayant la bonne habitude d'indiquer le délai de livraison sur son site internet. Une très longue attente, voilà qui peut frustrer le client.

Le délai pouvait être plus rapide en fonction de la configuration. Et on l'a donc vu en jouant avec le configuateur ! Février 2023 va ainsi correpondre à la version qui s'affiche du départ, celle sans option, avec peinture blanche et jantes 18 pouces. Si vous optez pour les 19 pouces, la livraison est prévue pour novembre 2022.

Novembre 2022 est aussi le délai si vous gardez les jantes de 18 pouces mais opter pour une peinture optionnelle, à 1190 €. Et si vous prenez en option la peinture et les jantes 19 pouces, alors là, le délai est août 2022.

C'est la même chose avec la déclinaison Grande Autonomie. Sans option, c'est pour février 2023, avec les deux options, c'est août 2022 ! Vous voulez une Model 3 encore plus vite ? Il faut alors prendre la plus chère, la Performance, qui coûte maintenant 62.990 € (et vient de perdre le bonus de 2000 €), livrable dès mai.

Pour le Model Y, c'est un peu la même chose, même si la livraison est prévue au plus tard en juillet 2022. On note que les plus pressés devront prendre aussi la variante Performance, avec des livraisons dès avril en blanc ou noir. Gris ce sera mai, rouge en juin, bleu en juillet !